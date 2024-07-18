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Александров Алексей Павлович

Место рождения

Жипино, Чепчуговская волость, Вяземский уезд

Дата рождения

13.03.1902 ст.

Дата смерти

07.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1902 ст.

Отец: Павел Петров

Мать: Василиса (Васса) Ионовна Ионина

Жипино, Чепчуговская волость, Вяземский уезд
Бракосочетание
10.08.1922 ст.

Жена: Александрова (Гурьянова) Дарья Васильевна

Жипино, Чепчуговская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Александрова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Александрова (Гурьянова) Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
18.01.1925

Дочь: Журавлева (Александрова) Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Александрова (Гурьянова) Дарья Васильевна

Жипино, Чепчуговская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1926

Сын: Александров Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Александрова (Гурьянова) Дарья Васильевна

Суровцево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.08.1941
убит в бою в Олонецком р-не у оз.Сяндебское

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