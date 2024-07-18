Александров Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения13.03.1902 ст.
Дата смерти07.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1902 ст.
Отец: Павел Петров
Бракосочетание
10.08.1922 ст.
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Александрова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Александрова (Гурьянова) Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
18.01.1925
Дочь: Журавлева (Александрова) Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Александрова (Гурьянова) Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
12.11.1926
Сын: Александров Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Александрова (Гурьянова) Дарья Васильевна
Суровцево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.08.1941
убит в бою в Олонецком р-не у оз.Сяндебское