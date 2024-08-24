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Павел Петров

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Место рождения

Жипино

Дата рождения

28.06.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1862 ст.

Отец: Петр Александров

Мать: Степанида Лукина

Рождение ребёнка
1892

Сын: Александров Иван Павлович

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Ионовна Ионина

Суровцево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1902 ст.

Сын: Александров Алексей Павлович

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Ионовна Ионина

Жипино, Чепчуговская волость, Вяземский уезд
Смерть
Неизвестно

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