Павел Петров
Место рожденияЖипино
Дата рождения28.06.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1862 ст.
Отец: Петр Александров
Мать: Степанида Лукина
Рождение ребёнка
1892
Сын: Александров Иван Павлович
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Ионовна Ионина
Суровцево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1902 ст.
Сын: Александров Алексей Павлович
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Ионовна Ионина
Жипино, Чепчуговская волость, Вяземский уезд
Смерть
Неизвестно