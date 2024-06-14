Андрианова Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1872
Дочь: Маврина (Андрианова) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Андрианов Андрей Васильев
Киндяковка, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно