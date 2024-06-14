Андрианова Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Андрей Васильев

Рождение ребёнка
28.09.1872

Дочь: Маврина (Андрианова) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Андрианов Андрей Васильев

Киндяковка, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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