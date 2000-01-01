сельцо Киндяковка, Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Киндяковка

Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ульяновской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
199Киндяковка (Винный Враг, Винновка), сц. вл.при роднике.65747188183Завод конный 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд
С. Киндяковка. Винный враг46Алекс. Львов. Киндяков1681543

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Ключищинская волость
31. Винновка (Киндяковка), сельцо бывшее владельческое, дворов 73, жителей 418, 6 п. дв., 2 картоф.-пат. звд., 2 картоф.-терочн. звд.

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Сельдинская волость
296Винновка, сельцо; н. р.44140371398

Мы используем куки для улучшения работы сайта.