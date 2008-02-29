Поляков Александр Васильевич
Место рожденияКиргизская ССР, Фрунзенская обл., Сталинский р-н, с. Садовое
Дата рождения1924
Дата смертиОколо 29.02.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Поляков Василий
Мать: Екатерина
Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Сталинский р-н, с. Садовое
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поляков ?
Смерть
Около 29.02.2008
Братск, город Братск, Иркутская область