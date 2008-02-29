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Поляков Александр Васильевич

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Место рождения

Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Сталинский р-н, с. Садовое

Дата рождения

1924

Дата смерти

Около 29.02.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Поляков Василий

Мать: Екатерина

Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Сталинский р-н, с. Садовое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поляков ?

Смерть
Около 29.02.2008
Братск, город Братск, Иркутская область
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