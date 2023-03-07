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Поляков Василий

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Место рождения

Фрунзэ, Окницкий район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Фрунзэ, Окницкий район
Рождение ребёнка
1924

Сын: Поляков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Екатерина

Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Сталинский р-н, с. Садовое
Рождение ребёнка
16.02.1938

Сын: Поляков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Екатерина

Фрунзэ, Окницкий район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рящина (полякова) Надежда

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Николай

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
Неизвестно
Фрунзэ, Окницкий район
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