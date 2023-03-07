Поляков Василий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Поляков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Екатерина
Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Сталинский р-н, с. Садовое
Рождение ребёнка
16.02.1938
Сын: Поляков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рящина (полякова) Надежда
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Николай
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
Неизвестно