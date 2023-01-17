Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Поляков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Поляков Василий

Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Сталинский р-н, с. Садовое
Рождение ребёнка
16.02.1938

Сын: Поляков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Поляков Василий

Фрунзэ, Окницкий район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Николай

Отец ребёнка: Поляков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рящина (полякова) Надежда

Отец ребёнка: Поляков Василий

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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