Киселева (Бабина) Олена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Бабина) Олена

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Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Бабинъ Акимъ

Мать: Бабина Марья Степанова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Киселевъ Григорий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Киселевъ Григорий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Киселевъ Андрей

Отец ребёнка: Киселевъ Григорий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Киселевъ Сергей

Отец ребёнка: Киселевъ Григорий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Киселевъ Григорий

Отец ребёнка: Киселевъ Григорий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Киселевъ Григорий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Григорий

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