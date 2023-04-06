Киселева (Бабина) Олена
Место рождения
Дата рождения1761
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Бабинъ Акимъ
Мать: Бабина Марья Степанова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Киселевъ Григорий
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Киселевъ Григорий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Киселевъ Андрей
Отец ребёнка: Киселевъ Григорий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Киселевъ Сергей
Отец ребёнка: Киселевъ Григорий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Киселевъ Григорий
Отец ребёнка: Киселевъ Григорий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Киселевъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Григорий