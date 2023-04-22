Мехоношин Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мехоношин Федор Ефимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Мехоношина Елена Силина
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Мать ребёнка: Мехоношина Елена Силина
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Мехоношина Елена Силина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мехоношина Елена Силина
Смерть
Неизвестно