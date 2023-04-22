Мехоношин Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехоношин Иван Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мехоношин Федор Ефимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Мехоношина Елена Силина

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Мехоношин Федор Иванов

Мать ребёнка: Мехоношина Елена Силина

Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Мехоношина Елена Силина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мехоношина Елена Силина

Смерть
Неизвестно
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