Мехоношина Елена Силина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Мехоношин Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Отец ребёнка: Мехоношин Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Мехоношин Иван Федоров
Место жительства
1850 ст.
Миронова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#157
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно