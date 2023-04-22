Мехоношина Елена Силина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехоношина Елена Силина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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СБ
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Место
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Рождение
Около 1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Мехоношин Иван Федоров

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Мехоношин Федор Иванов

Отец ребёнка: Мехоношин Иван Федоров

Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Мехоношин Иван Федоров

Место жительства
1850 ст.
Миронова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#157
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мехоношин Иван Федоров

Смерть
Неизвестно