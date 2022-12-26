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Процко Василий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1948

Дата смерти

26.12.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1948

Отец: Процко Емельян Макарович

Мать: Процко Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Процко (Арапова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
07.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Процко (Арапова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
18.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Процко (Арапова) Валентина Ивановна

Смерть
26.12.2022

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