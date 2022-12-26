Процко Василий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1948
Дата смерти26.12.2022
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1948
Отец: Процко Емельян Макарович
Мать: Процко Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Процко (Арапова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Процко (Арапова) Валентина Ивановна
Смерть
26.12.2022