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Процко Емельян Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Процко Макар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Процко Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Процко Петр Макарович

Мать ребёнка: Процко Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Процко Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Процко Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Процко Иван Емельянович

Мать ребёнка: Процко Марина

Рождение ребёнка
11.01.1948

Сын: Процко Василий Емельянович

Мать ребёнка: Процко Марина

Смерть
Неизвестно

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