Процко Емельян Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Процко Макар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Процко Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Процко Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Процко Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Процко Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Процко Марина
Рождение ребёнка
11.01.1948
Сын: Процко Василий Емельянович
Мать ребёнка: Процко Марина
Смерть
Неизвестно