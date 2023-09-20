Процко (Арапова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.09.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Процко Василий Емельянович
Рождение ребёнка
18.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Процко Василий Емельянович