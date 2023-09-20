Процко (Арапова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Процко (Арапова) Валентина Ивановна

Место рождения

Зоринск

Дата рождения

26.09.1950

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1950

Отец: Арапов Иван Фомич

Мать: Арапова (Ялоза) Надежда (Анастасия) Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Процко Василий Емельянович

Рождение ребёнка
07.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Процко Василий Емельянович

Рождение ребёнка
18.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Процко Василий Емельянович

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