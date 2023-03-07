Шулепова (Шихеревых) Катерина Григорьева
Место рожденияпоч. над Косинской верховиной, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. над Косинской верховиной, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Гребенкина Елена Ефремова
Отец ребёнка: Шулепов Ефрем Иванов
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Шулепов Иона Ефремов
Отец ребёнка: Шулепов Ефрем Иванов
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Ирина Ефремова
Отец ребёнка: Шулепов Ефрем Иванов
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Шулепов Иван Ефремов
Отец ребёнка: Шулепов Ефрем Иванов
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулепов Ефрем Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762