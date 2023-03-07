Шулепова (Шихеревых) Катерина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Шихеревых) Катерина Григорьева

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Место рождения

поч. над Косинской верховиной, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1705 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. над Косинской верховиной, Зачурмыжская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Гребенкина Елена Ефремова

Отец ребёнка: Шулепов Ефрем Иванов

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Шулепов Иона Ефремов

Отец ребёнка: Шулепов Ефрем Иванов

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Ирина Ефремова

Отец ребёнка: Шулепов Ефрем Иванов

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Шулепов Иван Ефремов

Отец ребёнка: Шулепов Ефрем Иванов

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Ефрем Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
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