(Шулепова) Ирина Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шулепова) Ирина Ефремова

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Место рождения

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Около 1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Шулепов Ефрем Иванов

Мать: Шулепова Катерина Григорьева

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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