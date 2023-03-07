(Шулепова) Ирина Ефремова
Место рождениядер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Шулепов Ефрем Иванов
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762