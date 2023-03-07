Гребенкина (Шулепова) Елена Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенкина (Шулепова) Елена Ефремова

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Место рождения

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Около 1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Шулепов Ефрем Иванов

Мать: Шулепова Катерина Григорьева

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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