Карлин Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлин Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

1880 г.р.
1887 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карлин Яков

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлина (Анисимовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлин Пётр III

Мать ребёнка: Карлина (Анисимовна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карлина (Анисимовна)

Рождение ребёнка
1880

Сын: Карлин Иван

Мать ребёнка: Карлина (Анисимовна)

Рождение ребёнка
1887

Сын: Карлин Пётр II

Мать ребёнка: Карлина (Анисимовна)

Смерть
Неизвестно

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