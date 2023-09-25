Карлин Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карлин Яков
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карлина (Анисимовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлин Пётр III
Мать ребёнка: Карлина (Анисимовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карлина (Анисимовна)
Рождение ребёнка
1880
Сын: Карлин Иван
Мать ребёнка: Карлина (Анисимовна)
Рождение ребёнка
1887
Сын: Карлин Пётр II
Мать ребёнка: Карлина (Анисимовна)
Смерть
Неизвестно