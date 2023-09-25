Карлина (Анисимовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлина (Анисимовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1880 г.р.
1887 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлин Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлин Пётр III

Отец ребёнка: Карлин Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлин Филипп

Рождение ребёнка
1880

Сын: Карлин Иван

Отец ребёнка: Карлин Филипп

Рождение ребёнка
1887

Сын: Карлин Пётр II

Отец ребёнка: Карлин Филипп

Смерть
Неизвестно

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