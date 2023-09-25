Карлина (Анисимовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карлин Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлин Пётр III
Отец ребёнка: Карлин Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карлин Филипп
Рождение ребёнка
1880
Сын: Карлин Иван
Отец ребёнка: Карлин Филипп
Рождение ребёнка
1887
Сын: Карлин Пётр II
Отец ребёнка: Карлин Филипп
Смерть
Неизвестно