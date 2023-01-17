Алькин Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Алькина Евдокия (Александра) Евдокимовна
Печи, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Алькин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Алькина Евдокия (Александра) Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно