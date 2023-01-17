Алькин Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алькин Михаил Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Алькин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Алькина Евдокия (Александра) Евдокимовна

Печи, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Алькин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Алькина Евдокия (Александра) Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алькина Евдокия (Александра) Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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