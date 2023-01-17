Алькина Евдокия (Александра) Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлькина Евдокия (Александра) Евдокимовна

Алькина Евдокия (Александра) Евдокимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Алькин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Алькин Михаил Яковлевич

Печи, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Алькин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Алькин Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алькин Михаил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close