Алькина Евдокия (Александра) Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Алькин Михаил Яковлевич
Печи, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Алькин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Алькин Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно