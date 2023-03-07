Шавкунов Алексей Иванов
Место рожденияПоч. вновь Шавкуновской над речкою Плоскою, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияМежду 1712 и 1716
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Между 1712 и 1716
Отец: Шавкунов Иван Иванов
Мать: не указана
Поч. вновь Шавкуновской над речкою Плоскою, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Прокошева Стефанида Алексеева
Мать ребёнка: Шавкунова Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: Шавкунова Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Шавкунова Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Шавкунова Марфа Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762