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Шавкунов Алексей Иванов

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Место рождения

Поч. вновь Шавкуновской над речкою Плоскою, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Между 1712 и 1716

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1712 и 1716

Отец: Шавкунов Иван Иванов

Мать: не указана

Поч. вновь Шавкуновской над речкою Плоскою, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Прокошева Стефанида Алексеева

Мать ребёнка: Шавкунова Марфа Филиппова

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Шавкунов Антон Алексеев

Мать ребёнка: Шавкунова Марфа Филиппова

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Шавкунова Марфа Филиппова

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Шавкунов Данило Алексеев

Мать ребёнка: Шавкунова Марфа Филиппова

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шавкунова Марфа Филиппова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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