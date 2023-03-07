Шавкунов Иван Иванов
Место рожденияПоч. вновь Шавкуновской над речкою Плоскою, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиПосле 1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1694
Отец: Шавкунов Иван (Ивашко) Лазарев
Мать: не указана
Поч. вновь Шавкуновской над речкою Плоскою, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Между 1712 и 1716
Мать ребёнка: не указана
Поч. вновь Шавкуновской над речкою Плоскою, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: не указана
Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. вновь Шавкуновской над речкою Плоскою, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706