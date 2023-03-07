Шавкунов Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШавкунов Иван Иванов

Шавкунов Иван Иванов

avatar

Место рождения

Поч. вновь Шавкуновской над речкою Плоскою, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Шавкунов Иван (Ивашко) Лазарев

Мать: не указана

Поч. вновь Шавкуновской над речкою Плоскою, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Между 1712 и 1716

Сын: Шавкунов Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Поч. вновь Шавкуновской над речкою Плоскою, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Шавкунов Архип (Иванов)

Мать ребёнка: не указана

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. вновь Шавкуновской над речкою Плоскою, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close