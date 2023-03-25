Мясникова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Мясников Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Мясников Афанасий Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Мясников Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Мясников Афанасий Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мясникова Анисья Афанасьевна

Отец ребёнка: Мясников Афанасий Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Мясникова Ефимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Мясников Афанасий Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мясникова Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Мясников Афанасий Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мясникова Авдотья Афанасьевна

Отец ребёнка: Мясников Афанасий Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Афанасий Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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