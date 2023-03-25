Мясникова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Мясников Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Мясников Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Мясников Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Мясников Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мясникова Анисья Афанасьевна
Отец ребёнка: Мясников Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мясникова Ефимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Мясников Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мясникова Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Мясников Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мясникова Авдотья Афанасьевна
Отец ребёнка: Мясников Афанасий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно