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Мясников Дмитрий Афанасьевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Мясников Афанасий Васильевич

Мать: Мясникова Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1796

Жена: Мясникова Авдотья Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Мясников Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Мясникова Авдотья Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Мясников Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Мясникова Авдотья Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Мясникова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Мясникова Авдотья Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Мясников Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Мясникова Авдотья Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Мясникова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Мясникова Авдотья Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.08.1809 ст.

Сын: Угрешский Пимен Дмитриевич

Мать ребёнка: Мясникова Авдотья Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1811 ст.

Дочь: Мясникова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Мясникова Авдотья Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.07.1812 ст.

Дочь: Мясникова Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Мясникова Авдотья Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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