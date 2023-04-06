Мясников Дмитрий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
1796
Рождение ребёнка
1797
Сын: Мясников Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Мясникова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Мясникова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Мясникова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Мясникова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Мясников Фёдор Дмитриевич
Мать ребёнка: Мясникова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Мясникова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Мясникова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
13.08.1809 ст.
Сын: Угрешский Пимен Дмитриевич
Мать ребёнка: Мясникова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
12.01.1811 ст.
Дочь: Мясникова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Мясникова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
26.07.1812 ст.
Дочь: Мясникова Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Мясникова Авдотья Петровна
Смерть
Неизвестно