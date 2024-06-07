Трофим Фомин (Фомич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 или 1823
Дата смерти13.07.1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1822 или 1823
Отец: Фома Васильев (Васильевич)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Устьнья Филимонова (Филимоновна)
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1849
Сын: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович
Мать ребёнка: Устьнья Филимонова (Филимоновна)
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1852 или 1857
Сын: Роман Трофимович
Мать ребёнка: Устьнья Филимонова (Филимоновна)
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1853
Сын: Самуил Трофимов (Трофимович)
Мать ребёнка: Устьнья Филимонова (Филимоновна)
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Дочь: Анна Трофимова
Мать ребёнка: Устьнья Филимонова (Филимоновна)
Смерть
13.07.1890
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область