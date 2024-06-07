Трофим Фомин (Фомич) 1822 или 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трофим Фомин (Фомич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 или 1823

Дата смерти

13.07.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 или 1823

Отец: Фома Васильев (Васильевич)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устьнья Филимонова (Филимоновна)

Место жительства
Неизвестно
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Устьнья Филимонова (Филимоновна)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович

Мать ребёнка: Устьнья Филимонова (Филимоновна)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1852 или 1857

Сын: Роман Трофимович

Мать ребёнка: Устьнья Филимонова (Филимоновна)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Самуил Трофимов (Трофимович)

Мать ребёнка: Устьнья Филимонова (Филимоновна)

Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Дочь: Анна Трофимова

Мать ребёнка: Устьнья Филимонова (Филимоновна)

Смерть
13.07.1890
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

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