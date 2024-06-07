Устьнья Филимонова (Филимоновна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Фомин (Фомич)
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Фомин (Фомич)
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1849
Сын: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Фомин (Фомич)
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1852 или 1857
Сын: Роман Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Фомин (Фомич)
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1853
Сын: Самуил Трофимов (Трофимович)
Отец ребёнка: Трофим Фомин (Фомич)
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Дочь: Анна Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Фомин (Фомич)
Смерть
Неизвестно