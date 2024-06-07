Устьнья Филимонова (Филимоновна) 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Устьнья Филимонова (Филимоновна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Фомин (Фомич)

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Фомин (Фомич)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Яким (Иоаким Еким Яков) (Иоаким, Еким, Яков) Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Фомин (Фомич)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1852 или 1857

Сын: Роман Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Фомин (Фомич)

д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Самуил Трофимов (Трофимович)

Отец ребёнка: Трофим Фомин (Фомич)

Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Дочь: Анна Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Фомин (Фомич)

Смерть
Неизвестно

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