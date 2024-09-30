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Хуопалайнен (Хуопалайнен) Ева Саломоновна

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

1819

Дата смерти

16.02.1883

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Хуопалайнен Саломон Андреевич

Мать: Хуопалайнен (Инна) Анна Симоновна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1840

Муж: Хуопалайнен Адам Томасович

Рождение ребёнка
15.08.1848

Дочь: Хуттунен (Хуопалайнен) Анна Адамовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Томасович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1853

Дочь: Матикайнен (Хуопалайнен) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Томасович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
16.02.1883

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