Хуопалайнен (Хуопалайнен) Ева Саломоновна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти16.02.1883
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
1840
Рождение ребёнка
15.08.1848
Дочь: Хуттунен (Хуопалайнен) Анна Адамовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Томасович
Рождение ребёнка
15.03.1853
Дочь: Матикайнен (Хуопалайнен) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Томасович
Смерть
16.02.1883