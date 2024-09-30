Хуопалайнен Адам Томасович
Место рождения
Дата рождения10.05.1820
Дата смерти08.05.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1820
Бракосочетание
1840
Рождение ребёнка
15.08.1848
Дочь: Хуттунен (Хуопалайнен) Анна Адамовна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хуопалайнен) Ева Саломоновна
Рождение ребёнка
15.03.1853
Дочь: Матикайнен (Хуопалайнен) Мария Адамовна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хуопалайнен) Ева Саломоновна
Смерть
08.05.1883