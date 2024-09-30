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Хуопалайнен Адам Томасович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

10.05.1820

Дата смерти

08.05.1883

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1820

Отец: Хуопалайнен Томас Адамович

Мать: Хютти (Матикайнен) Аполлония Фридриховна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1840

Жена: Хуопалайнен (Хуопалайнен) Ева Саломоновна

Рождение ребёнка
15.08.1848

Дочь: Хуттунен (Хуопалайнен) Анна Адамовна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хуопалайнен) Ева Саломоновна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1853

Дочь: Матикайнен (Хуопалайнен) Мария Адамовна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хуопалайнен) Ева Саломоновна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
08.05.1883

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