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(Маттьнова?) Мавра Матвеева

Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

02.01.1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Леонтьев

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Максим Иванов

Отец ребёнка: Иван Леонтьев

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Василей Иванов

Отец ребёнка: Иван Леонтьев

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Гликерья Иванова

Отец ребёнка: Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Леонтьев

Смерть
02.01.1849
Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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