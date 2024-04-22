(Маттьнова?) Мавра Матвеева
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти02.01.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1801
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
1804
Сын: Максим Иванов
Отец ребёнка: Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Василей Иванов
Отец ребёнка: Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Гликерья Иванова
Отец ребёнка: Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Леонтьев
Смерть
02.01.1849