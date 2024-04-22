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Максим Иванов

Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Иван Леонтьев

Мать: Мавра Матвеева

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Григорий Максимов

Мать ребёнка: Варвара Васильева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Александр Максимов

Мать ребёнка: Варвара Васильева

Рождение ребёнка
Около 28.11.1843

Сын: Тулин Николай Максимов

Мать ребёнка: Варвара Васильева

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Николай Максимов

Мать ребёнка: Варвара Васильева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Максимова

Мать ребёнка: Варвара Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Васильева

Смерть
Неизвестно
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