Максим Иванов
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Иван Леонтьев
Мать: Мавра Матвеева
Рождение ребёнка
1835
Сын: Григорий Максимов
Мать ребёнка: Варвара Васильева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Александр Максимов
Мать ребёнка: Варвара Васильева
Рождение ребёнка
Около 28.11.1843
Мать ребёнка: Варвара Васильева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Николай Максимов
Мать ребёнка: Варвара Васильева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Максимова
Мать ребёнка: Варвара Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Васильева
Смерть
Неизвестно