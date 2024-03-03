Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Иван Леонтьев
Мать: Мавра Матвеева
Бракосочетание
17.01.1847
Жена: Варвара Евдокимова
Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Варвара Евдокимова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Евдоким Иванов
Мать ребёнка: Варвара Евдокимова
Смерть
Неизвестно