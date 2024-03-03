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Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Иван Леонтьев

Мать: Мавра Матвеева

Бракосочетание
17.01.1847

Жена: Варвара Евдокимова

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Варвара Евдокимова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Евдоким Иванов

Мать ребёнка: Варвара Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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