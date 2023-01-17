Мирошин Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1910
Дата смерти15.06.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1937
Жена: Мирошина Мария Сергеевна
Пятницкое, Уярский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.07.1951
Дочь: Нистоцкая Александра Ивановна
Мать ребёнка: Мирошина Мария Сергеевна
Смерть
15.06.1978