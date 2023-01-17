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Мирошин Иван Алексеевич

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Место рождения

Долина, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

12.08.1910

Дата смерти

15.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Долина, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Около 1937

Жена: Мирошина Мария Сергеевна

Пятницкое, Уярский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.07.1951

Дочь: Нистоцкая Александра Ивановна

Мать ребёнка: Мирошина Мария Сергеевна

Смерть
15.06.1978
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