деревня Долина, деревня Долина, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Долина

Хвастовичский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Теребенская волость
281. Долина, деревня бывшая владельческая, дворов 102, жителей 813, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Хвастовичский район
304008Долинадеревня53°31'35°20'N-36-095

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Чат по генеалогии Калужской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Хвастовичский муниципальный район, Сельское поселение поселок Еленский
29646420106д Долинадеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Жиздринский уезд
1060Долина, сц. вл.при рч. Долинке.502060261275Завод 1.
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