Сёмочкин Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС ?.01.1928 по ?.01.1930
Дата смерти21.04.2011
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С ?.01.1928 по ?.01.1930
Отец: Сёмочкин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сёмочкина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сёмочкина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.2011