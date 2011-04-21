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Сёмочкин Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С ?.01.1928 по ?.01.1930

Дата смерти

21.04.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С ?.01.1928 по ?.01.1930

Отец: Сёмочкин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сёмочкина Анастасия Ивановна

Междуречье, Черняховский, Калининградская область
Рождение ребёнка
29.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сёмочкина Анастасия Ивановна

Междуречье, Черняховский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сёмочкина Анастасия Ивановна

Смерть
21.04.2011
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