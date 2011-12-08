Сёмочкина (Пещерская) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмочкина (Пещерская) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1925

Дата смерти

08.12.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

С 1928 по 1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1925

Отец: Пещерский Иван

Мать: Пещерская Надежда

Рождение ребёнка
07.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сёмочкин Василий Дмитриевич

Междуречье, Черняховский, Калининградская область
Рождение ребёнка
29.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сёмочкин Василий Дмитриевич

Междуречье, Черняховский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сёмочкин Василий Дмитриевич

Смерть
08.12.2011
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