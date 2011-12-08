Сёмочкина (Пещерская) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1925
Дата смерти08.12.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1925
Отец: Пещерский Иван
Мать: Пещерская Надежда
Рождение ребёнка
07.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сёмочкин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сёмочкин Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.2011