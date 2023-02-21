Сёмочкин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С ?.01.1928 по ?.01.1930
Сын: Сёмочкин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.09.1931
Дочь: Шамова Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.09.1933
Дочь: Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.01.1940
Дочь: Клокова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Дмитриевна
Смерть
Неизвестно