Сёмочкин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмочкин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С ?.01.1928 по ?.01.1930

Сын: Сёмочкин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1931

Дочь: Шамова Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1933

Дочь: Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1940

Дочь: Клокова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сёмочкин ? Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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