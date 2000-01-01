Зарецкая Варвара Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарецкая Варвара Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Зарецких Александр Егорович

Отец ребёнка: Зарецких Егор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарецких Никита Егорович

Отец ребёнка: Зарецких Егор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарецких Иван Егорович

Отец ребёнка: Зарецких Егор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарецких Егор Степанович

Смерть
Неизвестно
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