Зарецких Егор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зарецких Степан Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Зарецких Александр Егорович
Мать ребёнка: Зарецкая Варвара Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зарецкая Варвара Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зарецкая Варвара Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно