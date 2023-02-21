Зарецких Егор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарецких Егор Степанович

Зарецких Егор Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зарецких Степан Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Зарецких Александр Егорович

Мать ребёнка: Зарецкая Варвара Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарецких Никита Егорович

Мать ребёнка: Зарецкая Варвара Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарецких Иван Егорович

Мать ребёнка: Зарецкая Варвара Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарецкая Варвара Евсеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close