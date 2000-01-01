Архипова (Фёдорова) Юлия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Фёдорова) Юлия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1944

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1944

Отец: Фёдоров Григорий Алексеевич

Мать: Фёдорова Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
25.03.1967

Муж: Архипов Геннадий Георгиевич

г. Саратов
Бракосочетание
25.03.1967

Муж: Архипов Геннадий Георгиевич

г.Саратов
Бракосочетание
25.03.1967

Муж: Архипов Геннадий Георгиевич

г.Саратов
Рождение ребёнка
25.12.1967

Сын: Архипов Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Архипов Геннадий Георгиевич

г.Саратов
Рождение ребёнка
29.04.1970

Дочь: Зубкова Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Архипов Геннадий Георгиевич

г. Златоуст
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