Архипова (Фёдорова) Юлия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1944
Бракосочетание
25.03.1967
г. Саратов
Бракосочетание
25.03.1967
г.Саратов
Бракосочетание
25.03.1967
г.Саратов
Рождение ребёнка
25.12.1967
Сын: Архипов Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Архипов Геннадий Георгиевич
г.Саратов
Рождение ребёнка
29.04.1970
Дочь: Зубкова Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Архипов Геннадий Георгиевич
г. Златоуст