Архипов Геннадий Георгиевич
Место рожденияс. Новая Кулатка
Дата рождения22.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1944
с. Новая Кулатка
Бракосочетание
25.03.1967
г.Саратов
Бракосочетание
25.03.1967
г.Саратов
Бракосочетание
25.03.1967
г. Саратов
Рождение ребёнка
25.12.1967
Сын: Архипов Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Архипова Юлия Григорьевна
г.Саратов
Рождение ребёнка
29.04.1970
Дочь: Зубкова Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Архипова Юлия Григорьевна
г. Златоуст
Место жительства
2006
г.СПб