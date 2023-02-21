Архипов Геннадий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Геннадий Георгиевич

Архипов Геннадий Георгиевич

avatar

Место рождения

с. Новая Кулатка

Дата рождения

22.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1944

Отец: Архипов Георгий Трофимович

Мать: Архипова Марфа Афанасьевна

с. Новая Кулатка
Бракосочетание
25.03.1967

Жена: Архипова Юлия Григорьевна

г.Саратов
Бракосочетание
25.03.1967

Жена: Архипова Юлия Григорьевна

г.Саратов
Бракосочетание
25.03.1967

Жена: Архипова Юлия Григорьевна

г. Саратов
Рождение ребёнка
25.12.1967

Сын: Архипов Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Архипова Юлия Григорьевна

г.Саратов
Рождение ребёнка
29.04.1970

Дочь: Зубкова Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Архипова Юлия Григорьевна

г. Златоуст
Место жительства
2006
г.СПб
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close