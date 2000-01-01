Фёдорова (Петрова) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1903
Дата смерти29.06.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1944
Дочь: Архипова Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Фёдоров Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королёва Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Фёдоров Григорий Алексеевич
Смерть
29.06.1971
р.п. Старая Кулатка