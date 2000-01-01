Фёдорова (Петрова) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Петрова) Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1903

Дата смерти

29.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1944

Дочь: Архипова Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Фёдоров Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королёва Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Фёдоров Григорий Алексеевич

Смерть
29.06.1971
р.п. Старая Кулатка
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