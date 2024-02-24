Семенушкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Финашин Иван Егорович
Мать: Финашина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенушкина Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Семенушкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенушкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Наседкина (Семенушкина) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Семенушкин Василий
Смерть
Неизвестно