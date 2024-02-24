Семенушкина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменушкина Мария Ивановна

Семенушкина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Финашин Иван Егорович

Мать: Финашина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенушкина Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Семенушкин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенушкин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Наседкина (Семенушкина) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Семенушкин Василий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.