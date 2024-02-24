Наседкина (Семенушкина) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Семенушкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наседкина Юлия Олеговна
Отец ребёнка: Наседкин Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наседкина Светлана Олеговна
Отец ребёнка: Наседкин Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наседкин Олег
Смерть
Неизвестно