Наседкина (Семенушкина) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Семенушкина) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Семенушкин Василий

Мать: Семенушкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наседкина Юлия Олеговна

Отец ребёнка: Наседкин Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наседкина Светлана Олеговна

Отец ребёнка: Наседкин Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Олег

Смерть
Неизвестно

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