RUPPERT Jean-Georges
Место рожденияReinheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
Дата рождения03.12.1708
Дата смерти25.12.1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1708
Отец: Ruppert Jean
Мать: Elisabeth
Reinheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
Рождение ребёнка
19.09.1732
Сын: Ruppert Jean
Мать ребёнка: Ruppert Catherine
Reinheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
Рождение ребёнка
17.12.1742
Дочь: Bergmann Catherine
Мать ребёнка: Ruppert Catherine
Reinheim, Allemagne
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ruppert Catherine
Работа или профессия
Неизвестно
laboureur à Reinheim,maçon
Смерть
25.12.1769
Reinheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE