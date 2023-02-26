RUPPERT Jean-Georges — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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RUPPERT Jean-Georges

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Место рождения

Reinheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE

Дата рождения

03.12.1708

Дата смерти

25.12.1769

Пол

Мужской

Отец

Мать

1686 г.р.

Жена

1711 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1708

Отец: Ruppert Jean

Мать: Elisabeth

Reinheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
Рождение ребёнка
19.09.1732

Сын: Ruppert Jean

Мать ребёнка: Ruppert Catherine

Reinheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
Рождение ребёнка
17.12.1742

Дочь: Bergmann Catherine

Мать ребёнка: Ruppert Catherine

Reinheim, Allemagne
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ruppert Catherine

Работа или профессия
Неизвестно
laboureur à Reinheim,maçon
Смерть
25.12.1769
Reinheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
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