RUPPERT (HITTINGER) Catherine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRUPPERT (HITTINGER) Catherine

RUPPERT (HITTINGER) Catherine

Место рождения

Gersheim, Saarland, Deutschland

Дата рождения

1711

Дата смерти

24.03.1770

Пол

Женский

Отец

1665 г.р.

Мать

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Hittinger Heinrich

Мать: Hittinger Johanna

Gersheim, Saarland, Deutschland
Рождение ребёнка
19.09.1732

Сын: Ruppert Jean

Отец ребёнка: Ruppert Jean-Georges

Reinheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
Рождение ребёнка
17.12.1742

Дочь: Bergmann Catherine

Отец ребёнка: Ruppert Jean-Georges

Reinheim, Allemagne
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ruppert Jean-Georges

Смерть
24.03.1770
Reinheim, Saarland, Deutschland
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