RUPPERT (HITTINGER) Catherine
Место рожденияGersheim, Saarland, Deutschland
Дата рождения1711
Дата смерти24.03.1770
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Hittinger Heinrich
Мать: Hittinger Johanna
Gersheim, Saarland, Deutschland
Рождение ребёнка
19.09.1732
Сын: Ruppert Jean
Отец ребёнка: Ruppert Jean-Georges
Reinheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
Рождение ребёнка
17.12.1742
Дочь: Bergmann Catherine
Отец ребёнка: Ruppert Jean-Georges
Reinheim, Allemagne
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ruppert Jean-Georges
Смерть
24.03.1770
Reinheim, Saarland, Deutschland