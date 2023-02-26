RUPPERT Jean
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1708
Сын: Ruppert Jean-Georges
Мать ребёнка: Elisabeth
Reinheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
Бракосочетание
05.02.1709
Жена: Elisabeth
Reinheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
Рождение ребёнка
04.02.1712
Сын: Ruppert Jean Simon
Мать ребёнка: Elisabeth
Reinheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
Работа или профессия
Неизвестно
de Bliesbruck