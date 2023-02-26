RUPPERT Jean — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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RUPPERT Jean

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1686 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1708

Сын: Ruppert Jean-Georges

Мать ребёнка: Elisabeth

Reinheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
Бракосочетание
05.02.1709

Жена: Elisabeth

Reinheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
Рождение ребёнка
04.02.1712

Сын: Ruppert Jean Simon

Мать ребёнка: Elisabeth

Reinheim, 66453, Sarre, ALLEMAGNE
Работа или профессия
Неизвестно
de Bliesbruck
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