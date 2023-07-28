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Волков Пётр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1890

Дата смерти

09.09.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1890

Отец: Волков Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Белянина) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
20.12.1920

Дочь: Горных (Волкова) Тамара Петровна

Мать ребёнка: Волкова (Белянина) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
23.03.1922

Сын: Волков Александр Петрович

Мать ребёнка: Волкова (Белянина) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
21.03.1924

Дочь: Бодехина (Волкова) Софья Петровна

Мать ребёнка: Волкова (Белянина) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
25.01.1928

Дочь: Лобанова (Волкова) Галина Петровна

Мать ребёнка: Волкова (Белянина) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
06.01.1929

Сын: Волков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Волкова (Белянина) Анна Андреевна

Смерть
09.09.1961

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