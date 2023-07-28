Волков Пётр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1890
Дата смерти09.09.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1890
Отец: Волков Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1920
Дочь: Горных (Волкова) Тамара Петровна
Мать ребёнка: Волкова (Белянина) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
23.03.1922
Сын: Волков Александр Петрович
Мать ребёнка: Волкова (Белянина) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
21.03.1924
Дочь: Бодехина (Волкова) Софья Петровна
Мать ребёнка: Волкова (Белянина) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
25.01.1928
Дочь: Лобанова (Волкова) Галина Петровна
Мать ребёнка: Волкова (Белянина) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
06.01.1929
Мать ребёнка: Волкова (Белянина) Анна Андреевна
Смерть
09.09.1961