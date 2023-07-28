Волков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чашкина (Волкова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1890

Сын: Волков Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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