Волкова (Белянина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1895
Дата смерти06.06.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1920
Дочь: Горных (Волкова) Тамара Петровна
Отец ребёнка: Волков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
23.03.1922
Сын: Волков Александр Петрович
Отец ребёнка: Волков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
21.03.1924
Дочь: Бодехина (Волкова) Софья Петровна
Отец ребёнка: Волков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
25.01.1928
Дочь: Лобанова (Волкова) Галина Петровна
Отец ребёнка: Волков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
06.01.1929
Отец ребёнка: Волков Пётр Алексеевич
Смерть
06.06.1984