Волкова (Белянина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Белянина) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1895

Дата смерти

06.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
20.12.1920

Дочь: Горных (Волкова) Тамара Петровна

Отец ребёнка: Волков Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
23.03.1922

Сын: Волков Александр Петрович

Отец ребёнка: Волков Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
21.03.1924

Дочь: Бодехина (Волкова) Софья Петровна

Отец ребёнка: Волков Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
25.01.1928

Дочь: Лобанова (Волкова) Галина Петровна

Отец ребёнка: Волков Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
06.01.1929

Сын: Волков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Волков Пётр Алексеевич

Смерть
06.06.1984

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