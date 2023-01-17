Аникин Ефимий Осипов
Место рождения
Дата рождения19.12.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1860
Отец: Аникин Осип Семёнович
Бракосочетание
24.01.1882
Рождение ребёнка
30.10.1882
Мать ребёнка: Аникина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
16.01.1884
Дочь: Анисия Ефимовна
Мать ребёнка: Аникина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
25.05.1889
Сын: Аникин Иван Ефимович
Мать ребёнка: Аникина Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно