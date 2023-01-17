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Аникин Ефимий Осипов

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.12.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1860

Отец: Аникин Осип Семёнович

Мать: Аникина Праскева Григорьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
24.01.1882

Жена: Аникина Александра Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.10.1882

Сын: Аникин Зиновий Ефимович

Мать ребёнка: Аникина Александра Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.01.1884

Дочь: Анисия Ефимовна

Мать ребёнка: Аникина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
25.05.1889

Сын: Аникин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Аникина Александра Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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